Visite guidée Portraits de femmes célèbres Journée internationale des droits des femmes RDV à la Maison des Têtes Valence

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08 14:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Parcourez la ville sur les pas de Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy ou encore d’Angèle Ducros. Une série de portraits reflétant la condition des femmes à différentes époques.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Stroll through the city in the footsteps of Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy and Angèle Ducros. A series of portraits reflecting the status of women in different eras.
L’événement Visite guidée Portraits de femmes célèbres Journée internationale des droits des femmes Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme