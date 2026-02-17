Visite guidée Portraits de femmes célèbres Journée internationale des droits des femmes RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Portraits de femmes célèbres Journée internationale des droits des femmes

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 14:30:00

2026-03-08

Parcourez la ville sur les pas de Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy ou encore d’Angèle Ducros. Une série de portraits reflétant la condition des femmes à différentes époques.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Stroll through the city in the footsteps of Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy and Angèle Ducros. A series of portraits reflecting the status of women in different eras.

