Visite guidée pour le Printemps de l’Art Déco 2026 Flânerie Art déco quartier Beaurepaire

81 Boulevard de Clocheville Devant l’école Jules Ferry, Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Levez les yeux sur le style Art Déco à Boulogne-sur-Mer architectes, façades et motifs au programme.

A 15h (durée 1h30) .

81 Boulevard de Clocheville Devant l’école Jules Ferry, Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

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English :

L’événement Visite guidée pour le Printemps de l’Art Déco 2026 Flânerie Art déco quartier Beaurepaire Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale