Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer

Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-22 2026-05-15

Patricia vous propose de conter son histoire. Pour les 8-13 ans. Participation financière libre. Sur réservation (billetterie p.)

Vos enfants souhaitent en savoir un peu plus sur la Baleine de Luc-sur-Mer ? Patricia Lengyel vous propose de leur conter son histoire. Limité à 25 personnes. Visite adaptée aux 8-13 ans. .

Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer

Patricia will tell you her story. For 8-13 year-olds. Free admission. Bookings required (ticket office p.)

L’événement Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité