Visite guidée pour les familles : La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer
vendredi 23 octobre 2026 · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Visite guidée pour les familles : La Baleine de Luc-sur-Mer
Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-28
Patricia vous propose de conter son histoire. Pour les 8-1 ans. Participation financière libre. Sur réservation (billetterie p.)
Vos enfants souhaitent en savoir un peu plus sur la Baleine de Luc-sur-Mer ? Patricia Lengyel vous propose de leur conter son histoire. Limité à 25 personnes. Visite adaptée aux 8-13 ans. Inscriptions au 02.31.97.33.25. .
Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Visite guidée pour les familles : La Baleine de Luc-sur-Mer
Patricia will tell you her story. For 8-13 year-olds. Free admission. Bookings required (ticket office p.)
L’événement Visite guidée pour les familles : La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par Calvados Attractivité
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