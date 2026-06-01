Visite guidée pour personnes en situation de handicap visuel, La Batejade, Alès

Visite guidée pour personnes en situation de handicap visuel Samedi 6 juin, 15h00 La Batejade Gard

15 personnes, 5€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, notre association SPAC, souhaite inviter un groupe de personnes en situation de handicap visuel à découvrir le domaine autrement, à travers une visite guidée performée imaginée et menée par l’artiste chorégraphique Bronté Murray.

La visite performée de Bronté Murray propose de déplacer la question de la vue vers celle de la perception.

Comment voir autrement ?

Comment un paysage, un jardin, une plante ou une pierre peuvent-ils être ressentis par le corps, l’écoute, le toucher, l’imaginaire et la parole ?

À travers une approche sensible, poétique et chorégraphique, l’artiste invite les participant·es à percevoir la danse de la flore du domaine de La Batéjade.

Les arbres, les herbes, les reliefs, les matières et les présences végétales deviennent les partenaires d’une traversée où le mouvement se raconte autantqu’il se ressent.

La performance prendra la forme d’une visite accompagnée, mêlant description orale, présence corporelle, gestes, rythmes, sons, sensations et attention aux espaces traversés.

Bronté Murray guidera le groupe dans une expérience où la danse ne se donne pas seulement à voir, mais aussi à entendre, à imaginer et à éprouver intérieurement.

Pensée pour un public en situation de handicap visuel, cette visite performée souhaite créer un espace d’accessibilité artistique, de partage et de rencontre.

Elle permettra de découvrir le domaine et son exposition sous un angle vivant, inclusif et sensoriel, en dialogue avec le thème de l’évènement

Sur réservation : spaclabatejade@gmail.com

La Batejade 854 route d’Uzes, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 0778261939 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com [{« link »: « mailto:spaclabatejade@gmail.com »}] La Batejade, un écrin de verdure dans la ville d’Alès

Le domaine est un vaste parc arboré de 4ha, autour d’un mas du 17è où nature et patrimoine se rencontrent.

Il se partage entre jardin potager, prairie sèche, pinède et forêt méditerranéenne, un vrai havre de biodiversité

Les visiteurs pourront découvrir ici une grande variété de plantes et d’arbres comme un témoignage de la richesse du monde végétal.

On peut tout à la fois observer, s’émerveiller ou apprendre davantage sur ce patrimoine naturel.

Bien que privé, la Batejade, vous ouvre ses portes ainsi que ses chambres d’hôtes pour les rendez-vous aux jardins. L’occasion de se ressourcer dans un lieu vivant en pleine nature. La Batejade 854 route d’Uzes 30100 Ales – Bus 51 ou 50 arrêt Sainte Bernadette

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, notre association SPAC, souhaite inviter un groupe de personnes en situation de handicap visuel à découvrir le domaine autrement, à travers une visite guidée…

©Bronté Murray