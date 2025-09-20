Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Ecluse de Saint-Gilles Saint-Gilles

Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Ecluse de Saint-Gilles Saint-Gilles samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » 20 et 21 septembre Ecluse de Saint-Gilles Gard

Gratuit. Sans réservation. RDV à l’écluse de Saint-Gilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

Exceptionnellement ouverte au public, l’écluse de Saint-Gilles vous invite à découvrir :

Les coulisses de la navigation sur le canal du Rhône à Sète

L’histoire de cette écluse qui relie le canal au Petit Rhône

Visite guidée organisée par Voies Navigables de France

Ecluse de Saint-Gilles Route des Iscles 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

@ Ville de Saint-Gilles