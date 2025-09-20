Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Ecluse de Saint-Gilles Saint-Gilles
Gratuit. Sans réservation. RDV à l’écluse de Saint-Gilles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00
Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles
Exceptionnellement ouverte au public, l’écluse de Saint-Gilles vous invite à découvrir :
- Les coulisses de la navigation sur le canal du Rhône à Sète
- L’histoire de cette écluse qui relie le canal au Petit Rhône
Visite guidée organisée par Voies Navigables de France
Ecluse de Saint-Gilles Route des Iscles 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie
@ Ville de Saint-Gilles