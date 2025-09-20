Visite guidée premium de la Distillerie Distillerie Montebello Petit Bourg

Visite guidée premium de la Distillerie Distillerie Montebello Petit Bourg samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée premium de la Distillerie 20 et 21 septembre Distillerie Montebello Guadeloupe

Réservation obligatoire, places limitées, chaussures fermés fortement recommandé. Un départ à 10h et à 14h le samedi et le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T21:30:00

Accompagné de votre guide expert, plongez au cœur du savoir-faire des rhums Montebello.

Vous découvrirez toutes les étapes de fabrication du rhum agricole, depuis la canne jusqu’à la mise en fût.

Cette visite exclusive comprend l’ouverture exceptionnelle des chais, habituellement fermés au public,

et se conclura par une dégustation commentée de notre gamme

Distillerie Montebello petit Bourg Petit Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe 0590 60 12 31 http://www.rhummontebello.com/index.html [{« type »: « phone », « value »: « +590690642439 »}, {« type »: « email », « value »: « boutique@distillerie-montebello.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://distillerie-montebello.fr »}] Fondée en 1930, la Distillerie CARRERE se situe à Petit-Bourg, aux contreforts de la Basse-Terre, petite entreprise familiale, elle s’est modernisée et lancée à la conquête des marchés mondiaux tout en protégeant son environnement.

Accompagné de votre guide expert, plongez au cœur du savoir-faire des rhums Montebello.

Distillerie Montebello