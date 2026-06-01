Visite guidée : présentation du labyrinthe de méditation, Château et Jardins de Boutemont, Ouilly-le-Vicomte

Visite guidée : présentation du labyrinthe de méditation 5 – 7 juin Château et Jardins de Boutemont Calvados

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Introduction au jardin du labyrinthe de méditation tous les jours à 14:45.

Château et Jardins de Boutemont 7 Chemin de Bouttemont, 14100 Ouilly-le-Vicomte, France Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33231319376 https://www.chateaudeboutemont.com Château des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, entouré de douves et marqué par ses quatre tours d’angle. Le domaine comprend notamment un pont-levis, une chapelle, une serre, un parc à la française, un bassin du XVIIIe siècle, ainsi que plusieurs jardins fleuris structurés en chambres de verdure : jardin blanc, jardin pourpre, jardin des hydrangeas, jardin zen, jardin italien et jardin du labyrinthe de méditation.

Introduction au jardin du labyrinthe de méditation tous les jours à 14:45.

© Chateau et Jardins de Boutemont