Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye. Durée 30 min. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine

Come discover or rediscover the history and architectural heritage of the Abbaye-aux-Hommes during these 30-minute historical tours led by the Abbey’s guides.

L’événement Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer