Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye.
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine architectural de l’Abbaye-aux-Hommes lors de ces présentations historiques de 30 minutes par les guides de l’Abbaye. Durée 30 min. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine
Come discover or rediscover the history and architectural heritage of the Abbaye-aux-Hommes during these 30-minute historical tours led by the Abbey’s guides.
L’événement Visite guidée présentation historique de l’Abbaye aux Hommes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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