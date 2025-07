Visite guidée prestige de la passe à poissons, l’occasion d’éveiller sa curiosité et ses papilles ! Gambsheim

Jeudi 2025-08-07 10:30:00

2025-09-04 13:30:00

2025-08-07 2025-09-04

Découvrez l’inaccessible en participant à une visite exclusive de la passe à poissons de Gambsheim-Rheinau ! Découvrez ses secrets bien gardés lors d’une exploration des coulisses habituellement fermées au public. Ensuite, détendez-vous au Restaurant « S’Rhinkaechele » pour un repas convivial en compagnie du guide. Les adultes savoureront une délicieuse assiette de poissons et de spaetzles ou frites, tandis que les enfants auront le choix entre des plats adaptés à leur palais.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre une expérience enrichissante et gourmande au cœur du site Rhénan de Gambsheim-Rheinau !

Se présenter au plus tard 15 minutes avant le début de la visite.

Tenue vestimentaire obligatoire chaussures fermées et plates (pas de talon) et pantalon long (pas de short, bermuda, ni jupe, ni robe). Vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

En allemand les 5 juin, 3 juillet, 7 août et 4 septembre dans le cadre des DORT (Donnerstag in der Ortenau).

En français le 17 juillet et le 4 septembre. .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

