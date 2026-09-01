Visite guidée Prieuré de Villesalem, Journées européennes du patrimoine Devant le prieuré Journet
samedi 19 septembre 2026 · Devant le prieuré · Journet
Informations pratiques
Journet
Visite guidée Prieuré de Villesalem, Journées européennes du patrimoine
Devant le prieuré 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman, classé Monument historique. L’église, édifiée au 12e siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent.
Venez y découvrir la légende du basilic, les lions et bien d’autres animaux extraordinaires qui s’y cachent !
À découvrir en famille avec la Chasse au trésor (à partir de 7 ans).
Samedi et dimanche, départ des visites toutes les heures 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Sans réservation.
Parking à 100m avec aire de pique-nique ombragée et toilettes.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Devant le prieuré 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Visite guidée Prieuré de Villesalem, Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite guidée Prieuré de Villesalem, Journées européennes du patrimoine Journet a été mis à jour le 2026-08-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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