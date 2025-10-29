VISITE GUIDÉE Projet Four-Sand 29 octobre Aubusson
7 Rue Madeleine Aubusson Creuse
Pour commémorer les 150 ans de la mort de George Sand, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson a choisi de faire réaliser dans des ateliers creusois, une immense tapisserie de 2 mètres de haut par 23 de long qui sera dévoilée en 2026.
– 10 € personne
– gratuit moins de 12 ans
– Réservation obligatoire en direct dans nos bureaux d’accueil touristique
– Places limitées
– Billet donnant accès une entrée gratuite à la Maison du Tapissier en visite libre.
– Rendez-vous 9h30 7 rue Madeleine Aubusson .
7 Rue Madeleine Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
