VISITE GUIDÉE Projet Four-Sand 29 octobre Aubusson

VISITE GUIDÉE Projet Four-Sand 29 octobre

7 Rue Madeleine Aubusson Creuse

Pour commémorer les 150 ans de la mort de George Sand, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson a choisi de faire réaliser dans des ateliers creusois, une immense tapisserie de 2 mètres de haut par 23 de long qui sera dévoilée en 2026.

TARIF

– 10 € personne

– gratuit moins de 12 ans

– Réservation obligatoire en direct dans nos bureaux d’accueil touristique

– Places limitées

– Billet donnant accès une entrée gratuite à la Maison du Tapissier en visite libre.

– Rendez-vous 9h30 7 rue Madeleine Aubusson .

7 Rue Madeleine Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

