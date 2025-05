Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne – Office de tourisme de Gardanne Gardanne, 4 juillet 2025 09:30, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne Du 04/07 au 29/08/2025, tous les vendredis de 9h30 à 11h30.

RDV 15mn avant. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 09:30:00

fin : 2025-08-29 11:30:00

Date(s) :

2025-07-04

L’office de tourisme de Gardanne vous propose tous les vendredis en juillet et août une visite guidée Promenade Cezanne

Partez en promenade avec votre guide sur le sentier de la Colline des Frères et dans les rues de Gardanne, à la rencontre de Paul Cezanne, qui y habita en famille en 1885 et 1886.

Au travers des reproductions de ses œuvres in situ et d’anecdotes, redécouvrez l’homme et l’artiste, qui écrivait depuis le village qu’il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci .



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ Départ de l’office de tourisme de Gardanne

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️Port de chaussures de marche recommandé

✔️ Animaux non autorisés

✔️ Langue en français



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’au jeudi 17h, veille de la visite (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Friday in July and August, Gardanne Tourist Office offers a guided tour Promenade Cezanne

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen im Juli und August jeden Freitag eine Führung an Promenade Cezanne

Italiano :

Tutti i venerdì di luglio e agosto, l’Ufficio del Turismo di Gardanne propone una visita guidata Promenade Cezanne

Espanol :

Todos los viernes de julio y agosto, la Oficina de Turismo de Gardanne propone una visita guiada Promenade Cezanne

