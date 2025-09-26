Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne

Vendredi 26 septembre 2025 de 9h30 à 11h30.

RDV 15mn avant.

Vendredi 10 octobre 2025 de 9h30 à 11h30.

RDV 15mn avant.

Vendredi 24 octobre 2025 de 9h30 à 11h30.

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

L’office de tourisme de Gardanne vous propose tous les vendredis en juillet et août une visite guidée Promenade Cezanne.

Partez en promenade avec votre guide sur le sentier de la Colline des Frères et dans les rues de Gardanne, à la rencontre de Paul Cezanne, qui y habita en famille en 1885 et 1886.

Au travers des reproductions de ses œuvres in situ et d’anecdotes, redécouvrez l’homme et l’artiste, qui écrivait depuis le village qu’il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci .



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ Départ de l’office de tourisme de Gardanne

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️ Port de chaussures de marche recommandé

✔️ Animaux non autorisés

✔️ À partir de 8 ans

✔️ Langue en français



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’au jeudi 17h, veille de la visite (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Friday in July and August, the Gardanne tourist office offers a guided tour Promenade Cezanne.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen im Juli und August jeden Freitag eine geführte Besichtigung an Promenade Cezanne.

Italiano :

Tutti i venerdì di luglio e agosto, l’Ufficio del Turismo di Gardanne propone una visita guidata Promenade Cezanne.

Espanol :

Todos los viernes de julio y agosto, la Oficina de Turismo de Gardanne ofrece una visita guiada Promenade Cezanne.

