Visite guidée : promenade en attelage, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

Visite guidée : promenade en attelage 19 et 20 septembre Haras national du Pin Orne

12€ adultes, 11€ tarif réduit, 9€ 5-11 ans, départs à 14h, 14h30 et 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une découverte du Domaine du Pin et ses allées cavalières, en compagnie de deux magnifiques chevaux de trait normands

Qui ne rêve pas de prendre un bon bol d’air, et de plus, en charmante compagnie…

Ces promenades en attelage avec de magnifiques chevaux de trait normands dans les allées cavalières du Domaine vous feront oublier votre quotidien.

Au rythme de l’attelage, laissez-vous bercer par le son des fers qui claquent sur le sol…

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.haras-national-du-pin.com/fr/calendrier/activites-touristiques/ »}] 300 ans d’histoire au Haras national du Pin ! Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. RD 926, A 28 sortie n16 Gacé, A 88 sortie Argentan ou Mortrée SNCF ligne paris-granville-gare d’Argentan (14km)

Journées européennes du patrimoine 2026

©Haras du Pin