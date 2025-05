Visite guidée: Promenade le long des canaux du Charran – Lycée Camille Vernet Valence, 10 juillet 2025 10:00, Valence.

Visite guidée: Promenade le long des canaux du Charran Lycée Camille Vernet 160 rue Faventines Valence Drôme

Explorez le quartier du Charran, dominé par la caserne Baquet, qui conserve une ambiance de village malgré l’urbanisation des années 1960. Promenez-vous le long des canaux alimentant jardins privés et partagés, offrant un air de campagne en pleine ville.

Lycée Camille Vernet 160 rue Faventines

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English:

Explore the Charran district, dominated by the Baquet barracks, which retains a village atmosphere despite the urbanization of the 1960s. Stroll along the canals that feed private and shared gardens, offering an air of the countryside in the heart of the city.

German:

Erkunden Sie das Viertel Le Charran, das von der Baquet-Kaserne dominiert wird und trotz der Verstädterung in den 1960er Jahren eine dörfliche Atmosphäre bewahrt hat. Spazieren Sie entlang der Kanäle, die Privat- und Gemeinschaftsgärten versorgen und ein ländliches Flair mitten in der Stadt bieten.

Italiano:

Esplorate il quartiere di Charran, dominato dalla caserma Baquet, che conserva un’atmosfera da villaggio nonostante l’urbanizzazione degli anni Sessanta. Passeggiate lungo i canali che alimentano i giardini privati e condominiali, offrendo un’aria di campagna nel cuore della città.

Espanol:

Explore el barrio de Charran, dominado por el cuartel Baquet, que conserva un ambiente de pueblo a pesar de la urbanización de los años sesenta. Pasee por los canales que alimentan jardines privados y compartidos, ofreciendo un aire de campo en plena ciudad.

