Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-07-10 18:15:00

2025-07-10

Parcourez les champs pour découvrir l’histoire de la ferme du Vaumadeuc et la pratique de la culture de céréales et de sarrasin bio, du labour à la moisson. Terminez la visite par une dégustation et une explication de la fabrication du fromage en visualisant l’atelier depuis la boutique.

Inscription obligatoire. .

Le Vaumadeuc Fromagerie du Vaumadeuc

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 82

