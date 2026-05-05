Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André
Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André mercredi 8 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage
Le Vaumadeuc Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Parcourez les champs pour découvrir l’histoire de la ferme du Vaumadeuc et la pratique de la culture de céréales et de sarrasin bio, du labour à la moisson. Terminez la visite par une dégustation et une explication de la fabrication du fromage en visualisant l’atelier depuis la boutique.
Inscription obligatoire. .
Le Vaumadeuc Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 82
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English :
L’événement Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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