Visite guidée – public scolaire, Château du Plessis, Casson

Informations pratiques

Visite guidée – public scolaire Vendredi 18 septembre, 09h30 Château du Plessis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Venez faire découvrir à vos élèves l’intérêt architectural et historique remarquable du château du Plessis à travers ses façades et toitures, son escalier d’honneur, son salon Empire, classés au titre Monument Historique depuis 1989.

Château du Plessis 1 chateau du plessis, 44390 Casson Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez faire découvrir à vos élèves l’intérêt architectural et historique remarquable du château du Plessis à travers ses façades et toitures, son escalier d’honneur, son salon Empire, classés au…

©lesamisduchateauduplessiscasson