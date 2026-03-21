Visite guidée – public scolaire, Château du Plessis, Casson
vendredi 18 septembre 2026 · Château du Plessis · Casson
Informations pratiques
Visite guidée – public scolaire Vendredi 18 septembre, 09h30 Château du Plessis Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Venez faire découvrir à vos élèves l’intérêt architectural et historique remarquable du château du Plessis à travers ses façades et toitures, son escalier d’honneur, son salon Empire, classés au titre Monument Historique depuis 1989.
Château du Plessis 1 chateau du plessis, 44390 Casson Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez faire découvrir à vos élèves l’intérêt architectural et historique remarquable du château du Plessis à travers ses façades et toitures, son escalier d’honneur, son salon Empire, classés au…
©lesamisduchateauduplessiscasson
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