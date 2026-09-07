Visite guidée « quand les sous-sols de Mur-de-Barrez nous racontent l’Histoire », Centre bourg de Mur-de-Barrez, Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Visite guidée « quand les sous-sols de Mur-de-Barrez nous racontent l’Histoire » Dimanche 20 septembre, 10h30 Centre bourg de Mur-de-Barrez Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Une visite historique unique et exceptionnelle du village, organisée par les Sentiers de l’imaginaire.

Déambulez dans la ville, la tête en l’air, et découvrez deux lieux remarquables situés en sous-sol. La visite s’achève au jardin de Marie, où vous pourrez admirer une mosaïque et un petit jardin d’inspiration médiévale.

Attention : l’accès à la deuxième cave se fait par une échelle. Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ni aux personnes claustrophobes.

Centre bourg de Mur-de-Barrez Place de l’église, 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie 05.65.66.10.16 https://www.mur-de-barrez.fr/ https://www.facebook.com/MAIRIE12600/ Visite libre

Une visite historique unique et exceptionnelle du village organisée par les Sentiers de l’imaginaire. Déambulation dans la ville la tête en l’air avec un passage dans deux lieux d’exception dans 2 au…

©Sentier de l’imaginaire de Mur-de-Barrez