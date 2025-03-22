Archi belle(s) époque, Charme intemporel Quartier Belle Epoque Bagnoles de l’Orne Normandie

Archi belle(s) époque, Charme intemporel

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

2025-11-08 14:30:00

2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Né sous l’impulsion d’Albert Christophle et conçu selon son cahier des charges rigoureux, ce quartier déploie un véritable musée à ciel ouvert où chaque villa rivalise d’élégance et d’originalité. Car à cette époque, l’objectif était clair bâtir la plus belle, la plus originale et la plus impressionnante des villas.

Laissez-nous vous transporter à la fin du 19e siècle quand la bourgeoisie en quête de bien-être et de distinction faisait escale à Bagnoles de l’Orne. Ici dans le quartier belle époque, l’architecture est une ode à l’élégance et un terrain de jeu rêvé pour les architectes.

Bow-windows majestueux, marquises délicatement ouvragées, façades mêlant grès, brique et granit, cabochons colorés, balcons en dentelle de fer, épis de faîtage sculptés, …

Tout y est pour des villas Archi Belles où chaque demeure affiche fièrement son identité et celle de ses occupants.

Pratique

– Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

– Rendez-vous à l’office de tourisme pour le début de la visite.

– Durée 1h30.

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

+33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

