Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Une promenade passionnante dans le quartier Carnot-Charentes, cœur battant de Limoges industrielle au XIXe siècle. Laissez-vous conter un patrimoine trop souvent méconnu.
Avec la complicité de la Distillerie du Centre.
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
