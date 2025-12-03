Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges Limoges

Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges

Une promenade passionnante dans le quartier Carnot-Charentes, cœur battant de Limoges industrielle au XIXe siècle. Laissez-vous conter un patrimoine trop souvent méconnu.

Avec la complicité de la Distillerie du Centre.

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .

