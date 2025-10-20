Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges Limoges

Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges Limoges lundi 20 octobre 2025.

Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Pendant 1h, venez découvrir ce quartier et ses nombreuses maisons à pans de bois, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges. La visite ne comprend pas l’entrée dans la maison de la Boucherie.

– Visite de 1h

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, par

téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

réservation, sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges

German : Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges

Italiano :

Espanol : Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges

L’événement Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole