Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Pendant 1h, venez découvrir ce quartier et ses nombreuses maisons à pans de bois, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges. La visite ne comprend pas l’entrée dans la maison de la Boucherie.

– Visite de 1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, par
téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation, sur le billet   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

