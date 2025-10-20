Visite Guidée Quartier de la Boucherie Limoges Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Pendant 1h, venez découvrir ce quartier et ses nombreuses maisons à pans de bois, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges. La visite ne comprend pas l’entrée dans la maison de la Boucherie.
– Visite de 1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, par
téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation, sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
