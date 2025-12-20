Visite guidée Qui m’a peint ?, Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Qui m’a peint ?
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-07 15:00:00
fin : 2026-01-07 16:00:00
2026-01-07
Qui m’a peint ? La question de l’attribution d’une œuvre est le sujet de l’accrochage visible dans la Petite Galerie.
La réponse à la question est parfois complexe. Autour de plusieurs tableaux sortis des réserves, cette visite présente les différentes méthodes pour retrouver l‘identité de l’artiste qui se cache derrière une œuvre. .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
