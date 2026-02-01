Visite guidée Qui m’a peint ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Qui m’a peint ?

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Qui m’a peint ? La question de l’attribution d’une œuvre est le sujet de l’accrochage visible dans la Petite Galerie.

La réponse à la question est parfois complexe. Autour de plusieurs tableaux sortis des réserves, cette visite présente les différentes méthodes pour retrouver l‘identité de l’artiste qui se cache derrière une œuvre. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

