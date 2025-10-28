Visite Guidée Quintin, Petite Cité de Caractère Place 1830 Quintin

Laissez-vous guider au cœur de Quintin, Petite Cité de Caractère® qui saura vous étonner par sa richesse acquise à travers les siècles. Découvrez les vestiges de la fortification de l’ancienne ville close, ses maisons à pans de bois, ses rues étroites, et faites un bond au cœur de l’âge d’or de la période toilière qui a fait la renommée de Quintin pendant plus de deux siècles. En bref, un savant mélange d’histoire, d’architecture et d’anecdotes !

Sur réservation uniquement et jusqu’à la veille de la visite. .

Place 1830 Bureau d’Information Touristique Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 01 51

