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Visite guidée Raconte moi Saint-Jean-Pied-de-Port un voyage dans le temps Saint-Jean-Pied-de-Port

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite guidée Raconte moi Saint-Jean-Pied-de-Port un voyage dans le temps Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Bureau d'Accueil Touristique
Ville
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite guidée Raconte moi Saint-Jean-Pied-de-Port un voyage dans le temps

Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Redécouvrez la cité fortifiée avec notre  Raconteur de Pays Guide. Vous découvrirez des anciens clichés du village témoins d’un riche passé patrimonial. Grande et petites histoires vous seront racontées et illustrées avec des anciennes photos. Nous vous invitons à remonter le temps, lors de la découverte de ce patrimoine unique. Arpentez les rues pavées, centre névralgique de la cité fortifiée dès le Moyen Age pour un voyage dans le temps !   .

Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57  saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Visite guidée Raconte moi Saint-Jean-Pied-de-Port un voyage dans le temps

L’événement Visite guidée Raconte moi Saint-Jean-Pied-de-Port un voyage dans le temps Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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