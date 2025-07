Visite guidée « Raconte-moi Utah » Sainte-Marie-du-Mont

Visite guidée « Raconte-moi Utah » Sainte-Marie-du-Mont mardi 29 juillet 2025.

Visite guidée « Raconte-moi Utah »

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-07-29 16:00:00

2025-07-29

Une promenade commentée à pied pour découvrir cette plage historique le Débarquement des forces américaines, l’épopée des parachutistes américains et le rôle des troupes françaises de la 2e DB du Général Leclerc débarquées en août 1944.

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 21 00 33

English : Visite guidée « Raconte-moi Utah »

A guided walk to discover this historic beach: the Landing of the American forces, the epic story of the American paratroopers and the role of the French troops of General Leclerc’s 2nd DB who landed in August 1944.

German :

Ein kommentierter Spaziergang zu Fuß, um diesen historischen Strand zu entdecken: die Landung der amerikanischen Streitkräfte, das Epos der amerikanischen Fallschirmjäger und die Rolle der französischen Truppen der 2. DB von General Leclerc, die im August 1944 gelandet sind.

Italiano :

Una passeggiata guidata alla scoperta di questa storica spiaggia: lo sbarco delle forze americane, la saga dei paracadutisti americani e il ruolo delle truppe francesi della 2ª divisione corazzata del generale Leclerc, sbarcate nell’agosto 1944.

Espanol :

Un paseo guiado para descubrir esta playa histórica: el desembarco de las fuerzas americanas, la saga de los paracaidistas americanos y el papel de las tropas francesas de la 2ª división blindada del general Leclerc que desembarcaron en agosto de 1944.

