Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et ses chevaliers Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny jeudi 30 octobre 2025.

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Découvrez Villedieu à travers les yeux d’un Chevalier de l’Ordre de Malte. Comprendre qui était ces « chevaliers » et comment se sont-ils retrouvés à posséder ce petit coin de Normandie qui deviendra Villedieu-les-Poêles !

Départ de l’Office de tourisme à 14h30.

Durée 1h15.

Réservations sur notre billetterie en ligne. .

+33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

