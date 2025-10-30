Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et ses chevaliers Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et ses chevaliers Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny jeudi 30 octobre 2025.
Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-30
Découvrez Villedieu à travers les yeux d’un Chevalier de l’Ordre de Malte. Comprendre qui était ces « chevaliers » et comment se sont-ils retrouvés à posséder ce petit coin de Normandie qui deviendra Villedieu-les-Poêles !
Départ de l’Office de tourisme à 14h30.
Durée 1h15.
+33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr
