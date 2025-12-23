Visite guidée Rail, route et fleuve connectés

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14 16:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Découvrez l’un des sites stratégiques du port du Havre le terminal multimodal, géré par Le Havre Terminal Exploitation (LHTE). Cette plateforme relie trois modes de transport ferroviaire, fluvial et routier, pour fluidifier les échanges et optimiser la logistique des marchandises.

Le multimodal est au cœur de la transition écologique. En développant le recours au train et au fluvial, il réduit les émissions de CO₂, limite la congestion routière et propose une alternative durable au transport exclusivement routier. Le port du Havre s’engage à augmenter la part du fluvial dans le report modal pour renforcer cette dynamique.

Pendant la visite, vous suivrez le parcours des conteneurs, de leur réception à leur expédition, en passant par les opérations de manipulation et de traitement phytosanitaire. Vous comprendrez comment cette infrastructure contribue à un transport plus propre, plus efficace et plus compétitif.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite et de vous munir obligatoirement de votre pièce d’identité.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

À partir de 15 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Rail, route et fleuve connectés

L’événement Visite guidée Rail, route et fleuve connectés Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie