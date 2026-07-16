Visite guidée Rando à la Pointe du Raz Plogoff
jeudi 6 août 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Visite guidée Rando à la Pointe du Raz
Lescoff Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Une aventure pour marcheurs confirmés !
Cette randonnée propose d’accéder à la Pointe du Raz par des sentiers moins connus et plus sauvages. Au fil du parcours, la puissance des éléments marins se fait ressentir, tandis que le guide dévoile les richesses naturelles du site faune, flore, paysages et phares légendaires qui veillent sur la mer d’Iroise. Une expérience intense et immersive, réservée aux marcheurs habitués, pour vivre pleinement l’esprit du Grand Site de France.
Départ de Lescoff à Plogoff Durée 3h30 9 km
Les jeudis à 9h.
Sur réservation auprès de la Maison de site ou de l’Office de Tourisme du Cap-Sizun à Audierne. .
Lescoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Visite guidée Rando à la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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