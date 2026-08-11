Visite guidée Rando Nature à la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun
mardi 27 octobre 2026 · Cléden-Cap-Sizun
Informations pratiques
Cléden-Cap-Sizun
Visite guidée Rando Nature à la Pointe du Van
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 09:00:00
fin : 2026-10-27 12:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Une immersion au cœur des paysages sauvages !
Moins fréquentée mais tout aussi spectaculaire, la Pointe du Van se dévoile lors de cette randonnée guidée entre landes battues par les vents, falaises abruptes et patrimoine discret. Le guide vous accompagne à la découverte d’un territoire préservé, façonné par la rencontre permanente entre la terre et l’océan. Faune, flore, géologie et traces d’activités humaines se mêlent pour raconter l’histoire de ces paysages contrastés. Une sortie idéale pour les amoureux de nature et de grands espaces.
Départ du parking de la Pointe du Van Durée 3h 5 km
Les mardis à 9h.
Sur réservation auprès de la Maison de site ou de l’Office de Tourisme du Cap-Sizun à Audierne. .
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Visite guidée Rando Nature à la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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