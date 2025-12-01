Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne Royan
Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne Royan mardi 16 décembre 2025.
Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne
RDV place du maréchal Foch Royan Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 08:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Partons ensemble pour une randonnée conviviale de 11,3 km le long du littoral entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne.
.
RDV place du maréchal Foch Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65
English :
Join us for a friendly 11.3 km hike along the coast between Royan and Saint-Georges-de-Didonne.
German :
Lassen Sie uns gemeinsam zu einer geselligen 11,3 km langen Wanderung entlang der Küste zwischen Royan und Saint-Georges-de-Didonne aufbrechen.
Italiano :
Unisciti a noi per una passeggiata amichevole di 11,3 km lungo la costa tra Royan e Saint-Georges-de-Didonne.
Espanol :
Acompáñenos en un agradable paseo de 11,3 km por la costa entre Royan y Saint-Georges-de-Didonne.
L’événement Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de Royan