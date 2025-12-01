Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne Royan

Visite guidée Randonnée conviviale entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne

RDV place du maréchal Foch Royan Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 08:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Partons ensemble pour une randonnée conviviale de 11,3 km le long du littoral entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne.

.

RDV place du maréchal Foch Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65

English :

Join us for a friendly 11.3 km hike along the coast between Royan and Saint-Georges-de-Didonne.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam zu einer geselligen 11,3 km langen Wanderung entlang der Küste zwischen Royan und Saint-Georges-de-Didonne aufbrechen.

Italiano :

Unisciti a noi per una passeggiata amichevole di 11,3 km lungo la costa tra Royan e Saint-Georges-de-Didonne.

Espanol :

Acompáñenos en un agradable paseo de 11,3 km por la costa entre Royan y Saint-Georges-de-Didonne.

