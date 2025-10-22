Visite guidée rap – Compagnie Primitif Musée Quai Zola Rennes

C’est année, nous invitons la rappeuse émérite LEKI pour nous guider dans une visite aussi atypique qu’exclusive. C’est sur le thème de la femme et l’enfant que les œuvres se dévoileront avec une to…

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T15:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-guidee-rap-compagnie-primitif

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine