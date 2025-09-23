Visite guidée « Raz-conte moi la Pointe » Plogoff
Visite guidée « Raz-conte moi la Pointe »
Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Début : 2025-09-23 11:00:00
fin : 2025-09-23 12:30:00
2025-09-23
Découvrez la Pointe du Raz par les chemins aménagés accompagnés d’un guide de la Pointe du Raz (tout public)
Informations pratiques:
Tenue vestimentaire chaussures fermées, coupe-vent, lunette de soleil.
Niveau de difficulté facile
Billetterie disponible au bureau de l’office de tourisme d’Audierne ainsi que par téléphone. .
Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10
