Visite guidée Reconnaissance des mouettes et goélands en front de mer Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

Visite guidée Reconnaissance des mouettes et goélands en front de mer
Office de Tourisme d'Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Goélands, mouettes, rien que de très banal pour qui fréquente le littoral…Mais savez-vous combien
d’espèces différentes pour chacun de ces deux ensembles? Les reconnaître lorsque, encore jeunes, leurs
plumages sont si variables? Et avez-vous déjà été présenté à ce visiteur hivernal venu des Amériques
qu’est le goéland à bec cerclé? Ou son cousin polaire dit cendré ? Venez avec nous découvrir les subtilités
de ces oiseaux de mer que sont les si nombreux mais passionnants laridés.
Durée 1h30 .
Office de Tourisme d'Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com
English : Visite guidée Reconnaissance des mouettes et goélands en front de mer
