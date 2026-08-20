Visite guidée : réhabilitation d’une ancienne grange en habitation, Mairie Lac-des-Rouges-Truites, Lac-des-Rouges-Truites

Informations pratiques

Visite guidée : réhabilitation d’une ancienne grange en habitation Samedi 17 octobre, 14h30 Mairie Lac-des-Rouges-Truites Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Les animaux ont quitté la ferme depuis longtemps, mais la grange conserve encore les traces d’une activité agricole autrefois intense. La charpente, le système d’engrangement du foin et l’organisation des espaces témoignent d’un mode de vie aujourd’hui disparu.

En révélant ces éléments plutôt qu’en les dissimulant, le projet conçu par l’architecte Antoine Devaux transforme le bâtiment en habitation tout en préservant son identité. Une occasion de découvrir comment l’architecture peut faire dialoguer mémoire des lieux et usages contemporains.

Exceptionnellement ouvert au public, ce bâtiment sera présenté et commenté par son architecte, qui partagera sa démarche et reviendra sur les enjeux de cette réhabilitation.

Cette visite s’inscrit dans un parcours de trois réhabilitations jurassiennes récentes. À l’issue de ce parcours, une table ronde animée par Stéphane Écarnot, directeur du CAUE du Jura, prolongera les échanges avec les architectes, avant un moment convivial pour conclure la journée.

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Les animaux ont quitté la ferme depuis longtemps, mais la grange conserve encore les traces d’une activité agricole autrefois intense. La charpente, le système d’engrangement du foin et des espaces…

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