Visite guidée : rencontre avec une restauratrice Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Samedi 21 septembre à 11h et à 14h : uniquement sur réservation (en ligne ou à l’accueil du musée) ; Durée : 50mn. À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Accompagnés par Justyna Szpila-Verdavaine, restauratrice spécialisée en peinture et arts graphiques, découvrez la chaîne de préservation du patrimoine et le métier de restaurateur, puis plongez dans la restauration de deux œuvres de Mathurin Méheut récemment restaurées : Les Goémoniers et Les Mammouths.

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe-Armor, France Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d'Armor Bretagne 0296311999 https://www.musee-meheut.fr Le nouveau musée Mathurin Méheut, consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de Lamballe-Armor (1882-1958) a ouvert ses portes en juin 2022 après plusieurs années de réflexions.

Créé par l’association “Les Amis de Mathurin Méheut”, il est inauguré en 1972 dans la maison dite du Bourreau à Lamballe-Armor. Au fil des années l’artiste gagne en notoriété, les collections s’enrichissent et le site de la maison du Bourreau s’avère trop exigu.

Le musée présente environ 250 œuvres de l’artiste dans ce nouvel écrin adapté aux exigences modernes de conservation et d’exposition.

Le public est aussi invité à découvrir l’artiste et son œuvre à travers des outils multimédias. Ces dispositifs numériques se déclinent suivant les principaux thèmes développés dans le parcours : la nature, le quotidien, l’ailleurs.

