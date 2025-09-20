Visite guidée Résidence Design La Villa Mas Saint-Denis

Visite guidée Résidence Design La Villa Mas Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Résidence Design 20 et 21 septembre La Villa Mas La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visites guidées Résidence Design

Dans le cadre de la résidence d’artiste « patrimoine et création », le musée Léon-Dierx reçoit Julien Gaillot, ingénieur et artiste, pour concevoir les principes d’un design de mobilier extérieur à produire ensuite pour recevoir le public dans les jardins des deux sites voisins gérés actuellement par le musée.

Son ambition est de créer du mobilier, des objets et des espaces qui vont bien au-delà de leur fonction première. Offrir aux visiteurs une expérience où chaque banc, table et élément de signalisation devient une porte d’entrée vers la culture et l’histoire de La Réunion.

Julien Gaillot a le plaisir de vous présenter son projet lors des visites guidées prévues le samedi 20 septembre de 10h00 à 11h00 et le dimanche 21 septembre de 14h00 à 15h00.

sur réservation obligatoire au 02 62 20 24 82.

La Villa Mas 26 rue de Paris 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion Grand Est 0262202482 [{« type »: « phone », « value »: « 0692202482 »}]

Visites guidées Résidence Design

Julien Gaillot