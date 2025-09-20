Visite guidée Résidence du Point-du-Jour de Fernand Pouillon Résidence du Point-du-Jour Boulogne-Billancourt

Visite guidée Résidence du Point-du-Jour de Fernand Pouillon Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Résidence du Point-du-Jour Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’emplacement des anciennes usines Salmson, Fernand Pouillon, grand bâtisseur des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, édifie plus de 2 200 logements. L’ensemble des immeubles a ainsi reçu le label de l’Etat « Architecture contemporaine remarquable »

Rdv 106-108 rue du Point-du-Jour

Résidence du Point-du-Jour RDV rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Les usines Salmson laissent place en 1959-1961 à la résidence du Point-du-Jour, construite par le talentueux Fernand Pouillon. Rien n’est laissé au hasard, Fernand Pouillon attache autant d’importance aux intérieurs qu’aux extérieurs. RDV à l’entrée de la résidence sud (à côté de la banque SG)

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt