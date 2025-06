Visite guidée Restauration & savoir-faire nautique Cloche des Dockers Le Havre 4 juillet 2025 14:00

Seine-Maritime

Visite guidée Restauration & savoir-faire nautique Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-07-04 16:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Plongez dans l’univers des savoir-faire maritimes au cœur du port du Havre !

Cette visite guidée vous emmène à la découverte de la pointe de l’Escaut, un site peu connu où cohabitent chantiers navals, ateliers associatifs et zone de carénage. Ici, charpentiers de marine, mécaniciens, bénévoles et passionnés travaillent à la restauration de bateaux anciens et à l’entretien de la flotte de plaisance. Un lieu vivant, technique et profondément humain, où l’on transmet des gestes rares et des métiers souvent méconnus.

Le parcours commence devant la cloche des Dockers, symbole fort de l’histoire ouvrière du port. Il se poursuit au Conservatoire Maritime, où vous découvrirez les voiliers en cours de rénovation, comme le Marie-Fernand, et échangerez avec celles et ceux qui les restaurent. Puis, direction la zone nautique, pour comprendre comment s’organisent aujourd’hui les réparations et l’entretien de bateaux dans un port moderne.

Et en bonus la découverte de l’USST 488, ancien remorqueur de l’armée américaine, désormais en retraite au Havre !

Une visite accessible, passionnante et idéale pour découvrir les coulisses du patrimoine maritime havrais.

Vêtements adaptés selon la météo.

Point de rendez-vous Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

A partir de 12 ans Durée 2h30.

Réservation obligatoire.

Plongez dans l’univers des savoir-faire maritimes au cœur du port du Havre !

Cette visite guidée vous emmène à la découverte de la pointe de l’Escaut, un site peu connu où cohabitent chantiers navals, ateliers associatifs et zone de carénage. Ici, charpentiers de marine, mécaniciens, bénévoles et passionnés travaillent à la restauration de bateaux anciens et à l’entretien de la flotte de plaisance. Un lieu vivant, technique et profondément humain, où l’on transmet des gestes rares et des métiers souvent méconnus.

Le parcours commence devant la cloche des Dockers, symbole fort de l’histoire ouvrière du port. Il se poursuit au Conservatoire Maritime, où vous découvrirez les voiliers en cours de rénovation, comme le Marie-Fernand, et échangerez avec celles et ceux qui les restaurent. Puis, direction la zone nautique, pour comprendre comment s’organisent aujourd’hui les réparations et l’entretien de bateaux dans un port moderne.

Et en bonus la découverte de l’USST 488, ancien remorqueur de l’armée américaine, désormais en retraite au Havre !

Une visite accessible, passionnante et idéale pour découvrir les coulisses du patrimoine maritime havrais.

Vêtements adaptés selon la météo.

Point de rendez-vous Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

A partir de 12 ans Durée 2h30.

Réservation obligatoire. .

Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Visite guidée Restauration & savoir-faire nautique

Immerse yourself in the world of maritime know-how at the heart of the port of Le Havre!

This guided tour takes you to the little-known Pointe de l’Escaut, where shipyards, community workshops and a careening area all come together. Here, shipwrights, mechanics, volunteers and enthusiasts work on restoring old boats and maintaining the yachting fleet. A lively, technical and deeply human place, where rare skills and often little-known professions are passed on.

The tour begins in front of the Dockers’ Bell, a powerful symbol of the port’s working-class history. It continues at the Conservatoire Maritime, where you’ll discover sailboats undergoing renovation, such as the Marie-Fernand, and talk to the men and women who restore them. Then it’s on to the Nautical Zone, to see how boat repairs and maintenance are organized in today’s modern port.

And as a bonus: the discovery of USST 488, a former U.S. Army tug now retired in Le Havre!

It’s an accessible, fascinating tour, ideal for getting a behind-the-scenes look at Le Havre’s maritime heritage.

Appropriate clothing depending on the weather.

Meeting point Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

From 12 years Duration: 2h30.

Reservations required.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des maritimen Know-hows im Herzen des Hafens von Le Havre!

Auf dieser geführten Tour entdecken Sie die Spitze der Schelde, ein wenig bekanntes Gebiet, in dem Werften, Vereinswerkstätten und Schiffsreparaturen nebeneinander existieren. Hier arbeiten Schiffszimmerleute, Mechaniker, Freiwillige und Enthusiasten an der Restaurierung alter Schiffe und der Instandhaltung der Freizeitflotte. Ein lebendiger, technischer und zutiefst menschlicher Ort, an dem seltene Gesten und oft verkannte Berufe weitergegeben werden.

Der Rundgang beginnt vor der Glocke der Dockers, einem starken Symbol für die Arbeitergeschichte des Hafens. Weiter geht es zum Conservatoire Maritime, wo Sie Segelschiffe wie die Marie-Fernand sehen, die gerade renoviert werden, und sich mit denjenigen austauschen können, die sie restaurieren. Anschließend geht es in die Zone nautique, um zu verstehen, wie die Reparatur und Wartung von Booten in einem modernen Hafen heute organisiert wird.

Und als Bonus: die Entdeckung des USST 488, eines ehemaligen Schleppers der US-Armee, der nun in Le Havre im Ruhestand ist!

Ein zugänglicher, spannender und idealer Besuch, um hinter die Kulissen des maritimen Erbes von Le Havre zu blicken.

Angepasste Kleidung je nach Wetterlage.

Treffpunkt: Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

Ab 12 Jahren Dauer: 2,5 Stunden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi nel mondo del know-how marittimo nel cuore del porto di Le Havre!

Questa visita guidata vi porterà a scoprire la Pointe de l’Escaut, un sito poco conosciuto dove convivono cantieri navali, laboratori comunitari e un’area di carenaggio. Qui, maestri d’ascia, meccanici, volontari e appassionati lavorano al restauro di vecchie imbarcazioni e alla manutenzione della flotta da diporto. È un luogo vivace, tecnico e profondamente umano, dove si tramandano competenze rare e professioni spesso poco conosciute.

Il tour inizia di fronte alla Campana dei Dockers, un potente simbolo della storia operaia del porto. Prosegue al Conservatoire Maritime, dove si possono scoprire i velieri attualmente in fase di restauro, come il Marie-Fernand, e parlare con le persone che li stanno restaurando. Si passa poi alla Zona Nautica, per scoprire come vengono organizzate oggi le riparazioni e la manutenzione delle imbarcazioni in un porto moderno.

Inoltre, potrete vedere l’USST 488, un ex rimorchiatore dell’esercito americano ora in pensione a Le Havre!

Si tratta di un tour accessibile e affascinante, un modo ideale per andare dietro le quinte del patrimonio marittimo di Le Havre.

Abbigliamento adeguato a seconda del tempo.

Punto d’incontro: Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

Da 12 anni Durata: 2h30.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de los conocimientos marítimos en el corazón del puerto de Le Havre

Esta visita guiada le llevará a descubrir la Pointe de l’Escaut, un lugar poco conocido donde coexisten astilleros, talleres comunitarios y una zona de carenado. Aquí, carpinteros de ribera, mecánicos, voluntarios y aficionados trabajan en la restauración de barcos antiguos y en el mantenimiento de la flota náutica. Es un lugar vivo, técnico y profundamente humano, donde se transmiten habilidades poco comunes y profesiones a menudo poco conocidas.

La visita comienza frente a la Campana de los Estibadores, poderoso símbolo de la historia obrera del puerto. Continúa en el Conservatorio Marítimo, donde podrá descubrir los veleros que se están renovando actualmente, como el Marie-Fernand, y hablar con las personas que los restauran. Después, en la Zona Náutica, descubrirá cómo se organizan las reparaciones y el mantenimiento de los barcos en un puerto moderno.

Además, podrá ver el USST 488, un antiguo remolcador del ejército estadounidense retirado en Le Havre

Se trata de una visita accesible y fascinante, ideal para descubrir los entresijos del patrimonio marítimo de Le Havre.

Vestimenta adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

Punto de encuentro: Cloche des Dockers Chaussée Pondichéry.

A partir de 12 años Duración: 2h30.

Imprescindible reservar.

L’événement Visite guidée Restauration & savoir-faire nautique Le Havre a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie