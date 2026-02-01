Visite guidée Restaurer quoi, pourquoi, comment ? Châteaudun
Visite guidée Restaurer quoi, pourquoi, comment ? Châteaudun samedi 21 février 2026.
Visite guidée Restaurer quoi, pourquoi, comment ?
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 15:30:00
2026-02-21
Découverte d’objets avant et après restauration. Que faire, en amont, pour éviter les dégradations ? A partir de 8 ans.
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.
Merci de réserver votre visite. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
English :
Discover objects before and after restoration. What can be done beforehand to prevent damage? Ages 8 and up.
