Visite guidée Restaurer quoi, pourquoi, comment ? Châteaudun

Visite guidée Restaurer quoi, pourquoi, comment ?

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 15:30:00

2026-02-21

Découverte d’objets avant et après restauration. Que faire, en amont, pour éviter les dégradations ? A partir de 8 ans.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.

Merci de réserver votre visite. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

English :

Discover objects before and after restoration. What can be done beforehand to prevent damage? Ages 8 and up.

