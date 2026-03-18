VISITE GUIDÉE REYNÈS Reynès
VISITE GUIDÉE REYNÈS Reynès mercredi 27 mai 2026.
VISITE GUIDÉE REYNÈS
Pont de Reynes Reynès Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Reynès est un village séparé en 10 hameaux ou lieux-dits, ce qui fait que la commune compte avec un patrimoine historique très important. Venez découvrir les multiples facettes de Reynès au travers d’une visite guidée.
Réservation obligatoire.
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Pont de Reynes Reynès 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
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English :
Reynès is a village divided into 10 hamlets or lieux-dits , which means that the commune boasts a rich historical heritage. Come and discover the many facets of Reynès on a guided tour.
Booking essential.
L’événement VISITE GUIDÉE REYNÈS Reynès a été mis à jour le 2026-03-18 par VALLESPIR TOURISME