VISITE GUIDÉE REYNÈS

Pont de Reynes Reynès Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Reynès est un village séparé en 10 hameaux ou lieux-dits, ce qui fait que la commune compte avec un patrimoine historique très important. Venez découvrir les multiples facettes de Reynès au travers d’une visite guidée.

Réservation obligatoire.

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Pont de Reynes Reynès 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Reynès is a village divided into 10 hamlets or lieux-dits , which means that the commune boasts a rich historical heritage. Come and discover the many facets of Reynès on a guided tour.

Booking essential.

L’événement VISITE GUIDÉE REYNÈS Reynès a été mis à jour le 2026-03-18 par VALLESPIR TOURISME