Visite guidée : « Rhabillez vous! » Musée du Vieux Nîmes Nîmes

Visite guidée : « Rhabillez vous! » Musée du Vieux Nîmes Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : « Rhabillez vous! » Samedi 20 septembre, 10h30 Musée du Vieux Nîmes Gard

Dans la limite des places disponibles. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Plongez dans l’éclectisme des productions textiles nîmoises, sans cesse réinventées, au travers des collections du musée du Vieux Nîmes. Découvrez également les créations contemporaines et modes des étudiants du DnMADE Mode et Image du Lycée Hemingway.

Musée du Vieux Nîmes Place Aux Herbes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 0466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-du-vieux-nimes.html Le palais épiscopal bâti pour Guillaume Briçonnet (1496-1511) ayant été détruit en 1567, son successeur Monseigneur Séguier, entreprit en 1682 la construction de l’édifice actuel. Ce monument résulte de la collaboration entre Alexis de la Feuille de Melville, inspecteur des ouvrages du Canal du Midi, auteur des plans, et l’architecte Jacques Cubizol. En 1757, l’architecte Gabriel Dardalhion réalisa le grand escalier et aménagea les appartements du premier étage. Dans sa forme actuelle (qui date des remaniements de 1910), le bâtiment comporte un corps de logis central, entre cour et jardin, avec une aile orientale en retour vers le nord et, à l’ouest, une façade factice qui simule une aile occidentale symétrique à la première. Les communs sont situés à l’ouest du jardin. Les écuries, qui étaient situées à l’est du bâtiment, ouvraient sur une cour qui communiquait par des passages avec la cour d’honneur, le jardin et la rue du Chapitre. La cour d’honneur donnait également accès à la chapelle épiscopale, liaison supprimée en 1910 pour créer la rue Mathieu-Lacroix. Un sous-sol voûté occupe la surface du bâtiment. Les façades nord et sud présentent une travée de fenêtres formant un léger avant-corps. La travée centrale, plus large que les autres, concentre toute l’ornementation sculptée. Au XIXe siècle, les menuiseries des baies ont été remplacées par des vitraux. La décoration intérieure date également du milieu du XIXe siècle. Toutefois, des peintures ont été retrouvées dans le cabinet de l’évêque, pouvant être attribuées à François et Jean Gommeau, et datées de 1683-1685.

Dans cette visite guidée, plongez dans l’éclectisme des productions textiles nîmoises, sans cesse réinventées, au travers des collections du musée du Vieux Nîmes. Découvrez également les créations et…

©Ville de Nîmes