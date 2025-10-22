Visite guidée Rochefort sacré Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée Rochefort sacré Musée Hèbre Rochefort mercredi 22 octobre 2025.

Visite guidée Rochefort sacré

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Partez à la découverte du Rochefort sacré.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: Sacred Rochefort

Discover the sacred Rochefort.

German : Geführter Rundgang: Das heilige Rochefort

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das heilige Rochefort.

Italiano :

Scoprite la sacra Rochefort.

Espanol :

Descubra la sagrada Rochefort.

