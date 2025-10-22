Visite guidée Rochefort sacré Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée Rochefort sacré Musée Hèbre Rochefort mercredi 22 octobre 2025.
Visite guidée Rochefort sacré
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Partez à la découverte du Rochefort sacré.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: Sacred Rochefort
Discover the sacred Rochefort.
German : Geführter Rundgang: Das heilige Rochefort
Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das heilige Rochefort.
Italiano :
Scoprite la sacra Rochefort.
Espanol :
Descubra la sagrada Rochefort.
