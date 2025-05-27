Visite guidée Rochefort se dévoile Musée Hèbre Rochefort
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
2025-11-12
Partez à la découverte des temps forts de l’histoire de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: Rochefort unveils itself
Discover the great times in the history of Rochefort.
German : Geführte Besichtigung: Rochefort enthüllt sich
Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die großen Zeiten der Geschichte von Rochefort.
Italiano :
Scoprite i punti salienti della storia di Rochefort.
Espanol :
Descubra lo más destacado de la historia de Rochefort.
