Visite guidée Romans Au fil de l’Isère Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée Romans Au fil de l’Isère
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Véritable frontière délimitant le périmètre de la ville, l’Isère est un marqueur du paysage et de l’histoire de Romans.
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
The Isère, a true boundary marking the city?s perimeter, is a landmark in Romans? landscape and history.
German :
Die Isère ist eine echte Grenze, die das Stadtgebiet begrenzt und die Landschaft und die Geschichte von Romans prägt.
Italiano :
L’Isère forma un vero e proprio confine intorno alla città, segnando il paesaggio e la storia dei Romani.
Espanol :
El Isère forma una auténtica frontera alrededor de la ciudad, delimitando el paisaje y la historia de los romanos.
