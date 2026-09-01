Visite guidée Rome, du mythe au virtuel | Journées du Patrimoine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Informations pratiques

Vieux

Visite guidée Rome, du mythe au virtuel | Journées du Patrimoine

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Votre guide vous accompagne à la découverte de la ville de Rome au IVème siècle après J.-C. en vous présentant le quotidien des romains grâce au plan de Rome virtuel de l’Université de Caen. Une immersion dans cette ville millénaire. Dès 8 ans.

Votre guide vous accompagne à la découverte de la ville de Rome au IVème siècle après J.-C. en vous présentant le quotidien des romains grâce au plan de Rome virtuel de l’Université de Caen. Une immersion dans cette ville millénaire. Dès 8 ans. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20

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English : Visite guidée Rome, du mythe au virtuel | Journées du Patrimoine

Your guide will take you on a journey of discovery through Rome in the 4th century AD, bringing to life the daily lives of the Romans using the University of Caen’s virtual map of Rome. An immersive experience in this ancient city. Suitable for children aged 8 and over.

L’événement Visite guidée Rome, du mythe au virtuel | Journées du Patrimoine Vieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer