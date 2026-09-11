Visite guidée : Rouen vue par Juliette Billard, Hôtel de Ville, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée : Rouen vue par Juliette Billard Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime
Durée 2h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Partez sur les traces de l’artiste Juliette Billard, première femme architecte de France et amoureuse de Rouen. Ce parcours inédit vous invite à découvrir les lieux rouennais qu’elle a représentés tout au long de sa vie. C’est une immersion dans son univers artistique qui offre un précieux témoignage du Rouen d’autrefois. Il permet ainsi de redonner toute sa place à une artiste locale oubliée.
– Aurélie Daniel – Les balades rouennaises-
lesbaladesrouennaises.fr
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesbaladesrouennaises@gmail.com »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Partez sur les traces de l’artiste Juliette Billard, première femme architecte de France et amoureuse de Rouen. Ce parcours inédit vous invite à découvrir les lieux rouennais qu’elle a représentés au…
DR
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