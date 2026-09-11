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Visite guidée : Rouen vue par Juliette Billard, Hôtel de Ville, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen

Visite guidée : Rouen vue par Juliette Billard, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Visite guidée : Rouen vue par Juliette Billard Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 2h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez sur les traces de l’artiste Juliette Billard, première femme architecte de France et amoureuse de Rouen. Ce parcours inédit vous invite à découvrir les lieux rouennais qu’elle a représentés tout au long de sa vie. C’est une immersion dans son univers artistique qui offre un précieux témoignage du Rouen d’autrefois. Il permet ainsi de redonner toute sa place à une artiste locale oubliée.
– Aurélie Daniel – Les balades rouennaises-
lesbaladesrouennaises.fr
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « lesbaladesrouennaises@gmail.com »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Partez sur les traces de l’artiste Juliette Billard, première femme architecte de France et amoureuse de Rouen. Ce parcours inédit vous invite à découvrir les lieux rouennais qu’elle a représentés au…

DR

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