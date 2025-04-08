Route des Savoir-faire Cristel Usine Cristel Fesches-le-Châtel
Route des Savoir-faire Cristel
Usine Cristel Parc d’activité du Moulin Fesches-le-Châtel Doubs
Début : 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-11-25 16:00:00
2025-11-25
Venez découvrir les valeurs qui caractérisent Cristel depuis 1826 en visitant le site de fabrication du 1er fabricant français d’articles culinaires inox haut de gamme prix du Talent du Luxe et de la Création en 2007 et labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant en 2009, label certifié “Origine France Garantie” depuis décembre 2013. Membre du réseau Made in Chez Nous .
Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (03.81.94.45.60). .
Usine Cristel Parc d’activité du Moulin Fesches-le-Châtel 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 sandrine@cristel.com
